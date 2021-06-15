美國商務部周二 (15 日) 5 月零售銷售數據，月減1.3%，降幅大幅遜於市場預期，專家認為，可能是消費支出從原本的商品銷售轉化為服務類別，年增為28.1%，美國5月生產者物價指數（PPI）則是年增6.6%，不僅優於市場預期，也創下2010年有紀錄以來最大，雖有低基期效應帶動，但也不排除短期通膨陡升所造成的影響。美股周二開盤上漲3.35點、以34,397.10點開出，隨後4大指數均翻黑。

截至台灣時間15日晚間9點35分，道瓊指數下跌29.45點或0.086%、暫報34,364.30點；標普500指數下跌3.95點或0.093%、暫報4,251.20點；那斯達克指數下跌39.04點或0.28%、暫報14,135.10點；費城半導體指數下跌5.74點或0.18%、暫報3,249.60點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌超過1%、暫報610.83美元；台積電ADR股價上揚0.22美元或0.18%、暫報121.21美元；聯電ADR股價上漲0.23美元或2.42%、暫報9.75美元。

美國運通執行長 Steve Squeri指出，美國經濟即將全面恢復啟動，旅行需求激增，根據統計數據顯示，美國民眾的信用消費額度逐步上升，旅行以及餐飲需求已經接近疫前水準。至於高升的通膨問題，大宗貨物近期價格從5月高點急墜，顯示原物料需求的高峰已經度過，但對於零售商品的價格仍持續維持高檔，主要跟運輸成本上升有關。此外，大陸廣東疫情重燃，甚至影響深圳的鹽田貨櫃港船期，恐怕成為繼今年3月蘇伊士運河長賜輪卡船後，另一起全球貨櫃航運市場危機。