日本繼贈送台灣124萬劑的AZ疫苗後，可能還有第二波疫苗抵台！據《日本放送協會》(NHK)15 日報導，日本外相茂木敏充表示，將在7月中旬送疫苗給東南亞4個國家，另研擬後續追加提供台灣與越南更多疫苗。民進黨立委郭國文透露，根據日方媒體的消息來源，日本總共會送給台灣2批疫苗，總共300萬劑，目前仍在協調時間和細節，希望能盡速抵台。

民進黨立委郭國文。(圖/本報資料照，吳家豪攝)
民進黨立委郭國文。(圖/本報資料照，吳家豪攝)

郭國文今(15日)在臉書發文表示，「台日有互信互助的合作關係」為標題，指出「今日日媒WEDGE Infinity刊登長期關注台日關係的獨立媒體人野嶋剛，專訪日華議員懇談會會長古屋圭司的報導」，郭國文解釋，日華議員懇談會是日本國會親台議員的跨黨派聯盟中，歷史最悠久的組織。

郭國文提到，古屋會長在專訪中表示，基於人道支持的考量，及台灣和日本在國際上互信互助的夥伴關係，6月4日贈台124萬劑疫苗是日本政府全面動員促成的結果。他也再度感謝日華議員懇談會中成員們的積極促成。

郭國文進一步表示，古會長在專訪中證實，洽談過程中台灣提出300萬劑的需求，與先前外界傳聞「台灣只要求100萬劑」的說法有出入。郭國文也強調，古會長也說明了首批124萬是日本當時能給出最大的額度，並提到，日本與台灣在共同享有民主自由價值觀的狀況下，週遭國家本應共同支持台灣。

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【台日有互信互助的合作關係　不像中國只會落井下石！】 　　今日日媒WEDGE Infinity刊登長期關注台日關係的獨立媒體人野嶋剛專訪日華議員懇談會會長 #古屋圭司...

郭國文發佈於 2021年6月14日 星期一
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