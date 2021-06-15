日本繼贈送台灣124萬劑的AZ疫苗後，可能還有第二波疫苗抵台！據《日本放送協會》(NHK)15 日報導，日本外相茂木敏充表示，將在7月中旬送疫苗給東南亞4個國家，另研擬後續追加提供台灣與越南更多疫苗。民進黨立委郭國文透露，根據日方媒體的消息來源，日本總共會送給台灣2批疫苗，總共300萬劑，目前仍在協調時間和細節，希望能盡速抵台。

民進黨立委郭國文。(圖/本報資料照，吳家豪攝)

郭國文今(15日)在臉書發文表示，「台日有互信互助的合作關係」為標題，指出「今日日媒WEDGE Infinity刊登長期關注台日關係的獨立媒體人野嶋剛，專訪日華議員懇談會會長古屋圭司的報導」，郭國文解釋，日華議員懇談會是日本國會親台議員的跨黨派聯盟中，歷史最悠久的組織。

郭國文提到，古屋會長在專訪中表示，基於人道支持的考量，及台灣和日本在國際上互信互助的夥伴關係，6月4日贈台124萬劑疫苗是日本政府全面動員促成的結果。他也再度感謝日華議員懇談會中成員們的積極促成。

郭國文進一步表示，古會長在專訪中證實，洽談過程中台灣提出300萬劑的需求，與先前外界傳聞「台灣只要求100萬劑」的說法有出入。郭國文也強調，古會長也說明了首批124萬是日本當時能給出最大的額度，並提到，日本與台灣在共同享有民主自由價值觀的狀況下，週遭國家本應共同支持台灣。