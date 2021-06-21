美國捐贈台灣250萬劑疫苗，台北市長柯文哲認為，這是美國給「小弟」台灣的「安家費」，國民黨市議員羅智強則說台灣是「疫苗乞丐」，民進黨今天強調，這對於台灣的防疫與外交工作一點幫助都沒有，民進黨對此表示遺憾。

民進黨發言人謝佩芬說，在全球疫情嚴峻的此刻，日本及美國有感於台灣去年捐贈大量口罩之情，相繼優先將疫苗捐贈台灣，表達對台灣堅定的支持，這是台灣與美、日外交深化的具體展現，體現了理念相近的友好國家共同抗疫的決心。

然而，她說，羅智強卻將台美之間這種共同支援防疫的善意汙名為「疫苗乞丐」，不僅隻字未提去年我們也曾提供防疫物資給其他國家的事實，更徹底扭曲美國與日本的善意。 難道羅智強認為國際之間基於人權與公益的互助行為都是乞丐？

謝佩芬表示，柯文哲的「安家費」說法，更讓人匪夷所思，完全無視台美關係是奠基於共同價值之事實。身為首都市長，卻以如此偏狹的格局來發言，難道柯市長心中的台美關係，都是所謂的「安家費」？

她說，柯文哲一方面特地在臉書以英文發文感謝美國捐贈疫苗，另一方面卻在議會稱美國捐贈之疫苗為「安家費」，如此兩面手法，就是我國首都市長之格局？這類失言更是完全無助於台美關係的深化與進展。

謝佩芬強調，近日許多外媒皆有報導，由於蔡英文政府過去五年來，不斷與美國、日本及其他民主國家深化交流，才能與這些國家達到如今的信任與互助關係。柯文哲與羅智強的發言，不但自我貶低、抹煞第一線外交人員的努力，更完全無助於台灣外交關係的進展。

她呼籲，疫情艱困的時刻，希望地方首長與民意代表少噴一點政治口水，共同防疫，不要再以扭曲的言論扯台灣外交的後腿。