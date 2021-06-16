新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，已超過1億人口染疫、300多萬人死亡，災情相當慘重。曾在台灣留學的馬來西亞網紅袁辰4月確診，雖然出院了仍留下後遺症，特地拍片親解新冠病毒的嚴重性，呼籲大家不要掉以輕心。

袁辰透露4月12日確診後「可以有的（症狀）都有了」，每天都會輪流出現各種不舒服的症狀，唯一持續的喉嚨痛，這也是最痛苦的；他表示每個人的狀況都不太一樣，但遇到的確診者幾乎都會喉嚨痛，而且是非常痛的那種，「比平常的喉嚨痛再痛個十倍，就像有根魚骨頭卡在喉嚨裡面一樣，不管你吃飯喝水，甚至是呼吸都很痛。」

至於後遺症會持續多久，袁辰神色嚴肅的搖搖頭：「無解」他說有個朋友1月確診，「可是他到現在過了半年，他的味覺和嗅覺還是沒有回復，不管吃什麼都是沒有味道的，只能從記憶中去想像每一樣食物」除此之外，袁辰指出還有康復者到現在都無法站直，「就算他躺平他的膝蓋關節也都還在痛」。他自己則是出院後肌肉痠痛、畏寒等症狀慢慢消失，以為已經康復，想不到6月初出現呼吸困難，才知道有些後遺症來得沒那麼快，建議確診康復者都要去做身體健康檢查，看看哪裡受到傷害。

袁辰染疫後肺部功能受到影響，恐因「快樂缺氧」造成生命危險，所以戴著鼻管幫助呼吸，時常自行測量血氧確認身體狀況。為了能早點讓身體好轉，他會補充維他命C、益生菌和蜂蜜當歸飲，提醒大家平常要多提升免疫力，即便確診也不容易變成重症。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922