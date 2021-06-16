中國載人航天工程辦公室16日上午在酒泉衛星發射中心舉行新聞發佈會。央視新聞報導，辦公室主任助理季啟明宣佈，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間6月17日9時22分發射神舟十二號載人飛船，飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長，備份航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，航天員湯洪波是首次飛行。6月16日上午，執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭將加注推進劑。

按計畫，神舟十二號飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。太空人進駐核心艙，執行天地同步作息制度進行工作生活，駐留約3個月後，搭乘飛船返回艙返回東風著陸場。

神舟十二號飛行任務有以下四個方面主要特點：

一是將進一步驗證載人天地往返運輸系統的功能性能。改進後的長征二F運載火箭提高了可靠性和安全性；神舟十二號載人飛船新增了自主快速交會對接、徑向交會對接和180天在軌停靠能力。改進了返回技術、進一步提高落點精度，還將首次啟用載人飛船應急救援任務模式。

二是將全面驗證太空人長期駐留保障技術。通過神舟十二號太空人乘組在軌工作生活3個月，考核驗證再生生保、空間站物資補給、太空人健康管理等太空人長期太空飛行的各項保障技術。

三是將在軌驗證太空人與機械臂共同完成出艙活動、及艙外操作的能力。太空人將在機械臂的支持下，首次開展較長時間的出艙活動，進行艙外的設備安裝、維修維護等操作作業。

四是將首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力。著陸場從內蒙古四子王旗調整到東風著陸場，首次開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

上述這些技術的突破與能力的驗證，將為後續空間站建造及應用發展奠定堅實基礎，積累寶貴經驗。

目前，天和核心艙與天舟二號組合體狀態穩定，各項設備工作正常，具備交會對接與太空人進駐條件。執行神舟十二號飛行任務的各系統已完成綜合演練，太空人飛行乘組狀態良好，發射前各項準備已基本就緒。

季啟明在發佈會上介紹，按照太空站建造任務規畫，今明兩年將實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射，4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，2022年完成太空站在軌建造，建成國家太空實驗室，之後，太空站將進入到應用與發展階段。