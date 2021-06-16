國民黨立委萬美玲刊出，15日桃園市88歲以上長者施打疫苗現場照片。（圖／取自萬美玲臉書）

桃園市15日起開放81歲長者開打疫苗，第一天優先讓88歲以上長者施打，現場狀況頻爆爭議。國民黨立委萬美玲刊出6張現場照片，痛批現場酷曬、排隊，每一個接種地點，都成了三級警戒以來的最大群聚，狠狠打臉桃園市市長鄭文燦在記者會上，「請民眾放心，桃園會按照計畫很貼心的把長者接種疫苗工作安排好」的承諾。

萬美玲昨日（15）在臉書發文表示，當天是桃園市長者接種疫苗首日，針對88歲以上長輩接種，但現場酷曬、排隊一片混亂，「每一個接種地點，都成了三級警戒以來的最大群聚！」

國民黨立委萬美玲刊出，15日桃園市88歲以上長者施打疫苗現場照片。（圖／取自萬美玲臉書）

萬美玲指出，一早各地就開始大排長龍，市政府對於現場動線、人流管制及地點安排完全沒有妥善規劃。許多拄著拐杖坐著輪椅的高齡長輩，忍著酷熱的大太陽等了將近2個小時，有些接種點竟然安排在二樓，讓這些不良於行的長輩更加苦不堪言。鄭文燦曾在記者會上說：「請民眾放心，桃園會按照計畫很貼心的把長者接種疫苗工作安排好。」真的希望市長真的要多加用心，不要前有諾富特事件，現在疫苗接種又再度惹民怨。

此文一出，獲得超過1200個讚與超過100則留言。網友紛紛回應：「今天每一位長輩至少『88』起跳，看他們在大太陽下排隊，真的著實令人不忍！想到還有兩天，我頭都暈了」、「今天真的是超級大群聚！」「今天不僅動線亂根本是超級大群聚，長輩在烈日下等一個多小時，有晚輩陪同的還可以代排，但自己來的長輩無人代排只能邊流汗邊喘佝僂著身軀排隊」、「慈文國中只有2位醫生看診，外面排好後進會場整個堵住⋯⋯有很多長輩排不了，晚輩氣呼呼的帶走了」。

不僅如此，萬美玲也親自回應留言的桃園網友：「明後天施打的長輩應該會更多，恐怕就要你們再多費心辛苦了。」