立法院臨時會審查紓困4.0特別預算案，今敲定明天將以1天時間，火速處理待協商的立委提案。然而，由於時間急迫，朝野對行政部門的提案大多將「要求」改「建請」，引起諸多爭議，時代力量立委邱顯智就強調，這等於是讓行政機關完全不必理會立法院，完全喪失民意代表影響政府決策的功能。

立法院臨時會昨進行紓困4.0預算追加案初審，除審查各部會經費需求，也處理逾900件立委提案；經討論後，包括疫苗鼓勵措施、確診者家屬賠償機制、NCC編8億支付五大電信業者簡訊費等130多個提案，行政部門均有意見，全數保留送交朝野協商。由於提案數量龐大，多數提案也直接把「要求」改為「建請」，避免審查卡關。

立法院長游錫堃今上午邀集朝野協商，因考量各黨團仍有部分提案尚未提出，經磋商後，決定今天下午5點前截止收案，預計明天上午針對各提案進行協商。

針對立委將提案從「要求」改為「建請」，時代力量立委邱顯智指出，國會對行政機關的監督，如果只是「建請」，從實際上來看，對方根本就可以完全不必理你，既然如此，為何大家要坐在這裡審查？他說，審查的目的就是希望集思廣益，影響決策，讓政策能做出最正確的決定。

邱顯智舉例，目前教育部對健身業者的紓困方案，是補助5、6月2個月的員工薪資每人總計4萬元，但這樣的標準明顯不對，結果立法院怎麼能只是「建請」教育部改善？又或是，衛福部雖編列264億購買疫苗，但就算都到貨，依照加拿大、澳洲等國的標準來看，台灣採購數量明顯不足，既然立院已經知道行政部門政策有錯，就應該能有辦法影響決定。

因此，邱顯智說，面對立委們對於行政部門的提案，必須細緻的談，絕不能都只是建請案，讓行政部門「呼呼ㄟ」就過關。

國民黨立院黨團總召費鴻泰則說，明天協商不管到多晚一定要有結果，這代表國民黨有誠心讓紓困預算盡快發放。民眾黨立委邱臣遠則說，「速審」紓困4.0是民眾黨的基本態度。

民進黨立院黨團總召柯建銘強調，朝野總計提出945案，目前剩下131案待朝野協商，其中大致可分為政治性攻防、預算刪減及凍結類，預計禮拜五就要通過，如果協商沒結果就是送表決，讓各黨團各自為主張負責。