演藝圈競爭激烈，出道已經不容易，要出名更是難上加難，而南韓電影圈更是掀起一股極端的作法，演員不只要有精湛演技，更要能「為藝術犧牲」，多能一戰成名，女星曹如晶(又譯：曹汝貞)就是因接演過許多大尺度裸露床戲而聞名，被封為「南韓第一豔星」，直到這兩年，外界才真正見識到她的演技，以《寄生上流》拿下青龍獎影后。

擁有清甜外型與修長身材的曹如晶，當年先是成為模特兒，之後才進演藝圈發展，並進軍電影圈，她對於角色與尺度都抱持不設限挑戰精神，2010年曹如晶演出電影《情慾對決》，其中有許多大尺度床戲，讓她知名度大開，也拿下成為演員後的第一個獎項。

而曹如晶在《情慾對決》後，尺度仍繼續開放，對各種有情慾橋段的電影來者不拒，如《後宮：色慾天下》、《人間中毒》，放超開的演出讓人看得臉紅心跳，曹如晶因此獲得「南韓第一豔星」封號，一提到她的名字，就會直接聯想到裸露情慾片。

直到出道22年後，曹如晶迎接人生轉捩點，接演《寄生上流》，演出傻白甜貴婦太太，多年演技一次爆發，《寄生上流》拿下奧斯卡最大獎，曹如晶也因此片勇奪南韓影壇最具代表性的「青龍電影獎」最佳女主角獎，用卓越演技超越被說是豔星的自己，有人說曹如晶的歷程，跟一位華語電影圈女神很相似，因此給了她新封號，就是「韓版舒淇」。