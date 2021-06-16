經濟部今年推出新版的「商業服務業」補貼措施，不少同時擁有2間以上小公司或小店面的老闆都好奇，是否每一家店都可以用負責人身份來請領。對此，經濟部表示，如果有投保勞保全職員工，就以實際員工數來請領；若無，則以負責人為代表請領4萬，且限領一次，也就是不管有幾間店，負責人只能領4萬。

不少小型商家雖然沒有聘僱正職員工，但都有有依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記或稅籍登記，面對這些雇主及員工均無勞保、就業保險或勞工退休金提繳的店家，經濟部表示，只要符合營業衰退達5成即可申請，而補貼金額以負責人1人計，核給營業衝擊補貼4萬元，但該負責人不可重複受領本部或其他政府機關之個人紓困補貼。

若負責人如同時為多個事業之稅籍負責人，且這些事業都沒有全職員工時，經濟部表示，稅籍負責人只能受領1間事業的補貼，同一負責人限補貼1次。

也就是說，如果同一負責人有4家店，都分別有營業登記及稅籍登記，也不能一次請領4家店的補貼，全部以負責人1人計，核給補貼4萬元，且負責人限補貼1次。

經濟部這次紓困補貼對象為有稅籍登記之「商業服務業者」，只要今年5、6、7月任1個月營收較2019年同月或今年3至4月月平均減少五成以上，就直接按本國全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，企業領得補貼款，可運用於相關營運支出、租金及人事費用等維持經營之必要成本。

如屬於中央政府命令停業，停業期間給與員工薪資未達基本工資之企業，其所領取營業衝擊補貼4萬元，其中1萬元得由企業支應停業期間必要支出（如租金），另3萬元須由企業轉發給員工，以做為停業期間之薪資補貼；另外就業安定基金會加發1萬元生活補貼給其員工，亦由企業轉發。