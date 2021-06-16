南部疫情趨緩，全台三級警戒是否可改為南北分區降級？國民黨嘉義立委翁重鈞今晚表示，台灣距離短、流動方便，除非雙北控制得當，否則不該冒險；民進黨屏東立委鍾佳濱認為，在不降級的基礎上，確實可思考依疫情不同進行「區域型適度鬆綁」，開放學生學習活動及餐廳有限制性內用，以求防疫、經濟的平衡。

全台三級警戒將持續到6月28日，由於南部部分縣市疫情明顯獲得控制，民進黨嘉義立委陳明文日前就建議衛福部長陳時中，不要像吃大鍋飯，可視情況讓嘉義以南縣市降至二級。

對此，選區在已連續9天＋0的屏東縣立委鍾佳濱表示，如果只有南部降至二級，可以想見將有大量北部民眾往南部景區移動；因此，其說分區降級，倒不如讓全台維持同等警戒，但因地制宜調整防疫措施。

鍾佳濱解釋，南部若有縣市疫情控制得當，就可針對「區域型經濟活動」所需的社交限制適度鬆綁，例如餐廳就可在控制人數、距離、裝設隔板前提下開放內用，如此一來就可逐步恢復周邊商業行為，讓開餐廳、做小生意的人盡早脫離經濟困境。

同時，也可開放國中小的教育學習活動，讓學生可參加暑期活動，不必整個暑假都只能待在家，此舉有助舒緩父母負擔，也能讓更多生產力投入市場。

鍾佳濱強調，不是說要一國兩制，而是讓全國維持統一警戒下，做因地制宜選擇性鬆綁措施。況且，鬆綁後伴隨的經濟復甦，也會讓受疫情衝擊者不再那麼依賴政府紓困，進而讓有限的紓困資源能往疫情嚴重區域集中。

嘉義立委翁重鈞則表示，近日東石鄉有染疫的超商店員接觸上千人，這波疫情是否能受控誰都無法肯定。因此，當社區感染未解除，雙北疫情依舊嚴峻，台灣南北距離短、流動又方便，「如果台北不安全，嘉義會安全嗎？我不覺得會這樣，除非雙北控制住，否則我認為不該冒這個險。」