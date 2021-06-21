新冠肺炎三級警戒以來，造成國內百業蕭條，中央疫情指揮中心28日是否將解封？台中市議會藍、綠黨團議員見解不一，部分綠營議員建議對餐廳等適度解封？藍營議員認為防疫視同作戰，不宜冒然解封，國民黨團書記長陳政顯建議可適度鬆綁；市府強調，將遵照中央疫情指揮中心規定。

綠營市議員指出，台灣疫情趨緩不應該所有的管制都在三級，造成百工百業經濟景氣大蕭條，餐飲業最慘無法入內使用，很多餐廳都關閉；28日以後部份行業應適度解封，就讓餐廳採梅花座，公園及運動場域籃球架應開放，只要進行加強人員管制即可。

藍營市議員認為，疫情雖有趨緩，但仍不容掉以輕心，萬一再發生群聚感染後果就不堪設想，好不容意稍有趨緩，萬一解封再造成蔓延將更難防範。黨團書記長陳政顯說，他建議可以適度鬆綁，如可進入賣場購物等，不再限制室內5人、戶外10人，但應要求戴好口罩等。

台中市政府強調，基於「同島一命」，全國的相關防疫政策，須依照中央疫情指揮中心規定，中央將於28日將再宣布相關的防疫新規定，市府會再依中央疫情指揮中心的規定，採滾動式的檢討，一切以防疫為優先。