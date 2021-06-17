最多落後26分的老鷹，沒想到竟然有辦法在第四節打出40比19的強悍攻勢，最終以109比106逆轉擊敗七六人，取得3比2聽牌優勢。

上半場打完老鷹落後22分，第三節打完落後18分，死馬當活馬醫的老鷹，第四節放開手去打，打出23比4攻勢，反以109比104逆轉超前，眼看勝利果實即將溜走，七六人也只能仰天長歎無力回天。

第4戰老鷹從落後18分的劣勢下成功逆襲，此役更是在落後26分的絕境中後來居上奪得勝利，第6戰將回到亞特蘭大，老鷹即有可能拿下東區爭冠門票。

崔楊依舊是老鷹的定海神針，全場攻下39分、7助攻、3抄截，約翰柯林斯貢獻19分、11籃板、2阻攻，賈林納利挹注16分、8助攻，前最佳第六人路威廉斯15分。

大意失荊州可說是七六人的寫照，浪費26分領先優勢，最終竟然輸球，如今更是落入背水一戰，此役攻勢集中在恩比德與塞斯柯瑞的身上，其他球員彷彿行屍走肉般，毫無建樹，導致被對手超前之後變得不會打球，輸的一點都不冤枉。恩比德37分、13籃板、5助攻、4阻攻，塞斯柯瑞飆進7顆三分球，36分、7籃板。雙方替補球員老鷹39分，七六人僅13分，成為勝負最大分水嶺。

崔楊賽後表示，我們擁有永不言敗的奮戰精神，即便分數落後再多也都不會放棄任何一絲希望。