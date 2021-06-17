「咀嚼」也有商機？是，有些人就是喜歡有口感的吃食與飲料，為此，85度C推出盛夏新品「爆料系列」，以小地瓜圓、小芋圓、紫米、芋泥等四種超浮誇配料搭配飲品，層層堆疊色彩繽紛，推出爆料鮮奶茶、爆料烏龍鮮奶茶、爆料英式奶茶，6/17起全台門市上市，邀請咀嚼控一起喝起來。

85度C「爆料系列飲品」強調配料多到爆，吸管一插就能享受咀嚼快感，這回集結飲品配料四大天王，包括口感Q彈又帶有芋頭和地瓜顆粒的雙色芋圓、黏彈有嚼勁的紫米，還有入口即化的芋泥，標榜讓消費者每一口都能喝到滿滿的配料，飽足感十足，而且還有不同層次的口感。

85度C搭配不同飲品，6/17全台門市上市的有爆料鮮奶茶（售價75元）、爆料烏龍鮮奶茶（售價75元）、爆料英式奶茶（售價65元），就是要讓覺得單喝飲料不過癮的民眾，一起喝起來！另外，85度C也首次推出炭培烏龍茶(售價30元)，自然回甘茶香濃郁，也是夏日解渴的好選擇。