蔡健雅在社群ＰＯ出寓意深遠的照片。（環球音樂提供）

蔡健雅（TANYA）日前在IG曬照與老友吳青峰互動，笑稱：「友情好到從串門子，到彼此都有門。」並表示期待魚丁糸倒數中的驚喜，還意味深長地打上英雄所見略同 以及期待有魚也有蔡 的hashtag。配圖除了一張魚丁糸發布的以「門」為主題的迷你影片截圖，另一張則是TANYA本人別有深意的照片，畫面之中是一座有著峭壁巖石的高山，一扇門被放置在正中央，蔡健雅則身著一席粉色長裙，向著神秘莫測的門走去。讓不少粉絲看了紛紛期待兩人是否有新合作。

吳青峰看到蔡健雅的照片，也覺得十分驚喜，表示：「我們竟然同一天的照片都有門！」還發出了英雄所見略同的感嘆：「我們老是這樣，還不認識就選到同一張地毯，第一次去你家發現有很多一樣的小家具，連肥皂都選到一樣的！」並且同樣意味深長地對邀請蔡健雅來作客：「所以，你這扇門會走到魚丁糸這裡來嗎？會的話，記得帶六塊蛋糕過來。」 蔡健雅則幽默回應：「等我～翻山越嶺游泳給你們送去，但這坡有點斜，要一下下。」