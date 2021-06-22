近日動輒出現35度以上的高溫，冷氣開整天再加上電熱水器，民眾擔心夏季電費又要飆高，不過台南一名女子PO出老家的省電神器「燒木材把水塔」，表示幾乎沒人相信自己家裡還有這個東西，而且還在使用，照片曝光後瞬間吸引上萬人朝聖按讚。

這名住在台南市區的女子，在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片表示，一直以家中現在還有「燒木材把水塔」為傲，而且是從她出生時就有了，一直用到現在，家中都是用燒木材把水塔燒熱水洗澡，因此還練就了她會生火的技能。

台南一名女子PO出老家的省電神器「燒木材把水塔」，表示幾乎沒人相信自己家裡還有這個東西。(圖/截自臉書 爆廢公社公開版)

原PO驕傲的說，覺得這是一個很值得紀念的東西，幾乎沒有人相信她家還有這個，而且還在使用，想詢問有沒有人家裡也有這個東西？照片曝光後引以眾人驚嘆，瞬間吸引上萬人按讚。從照片中可見，好大「一根」超古老熱水器，必須用木材燒水，相當罕見。

網友紛紛回應「第一次看到耶，好酷」、「第一次看到，不知道能這樣燒水！」；還有人說「這個小時侯真的用過」、「我也很會生火，也是這個練出來的」、「燒熱水還可以烤蕃薯」、「我們家鄉也有，一直都在使用中」、「冬天水比較不會冷卻太快」。