全台疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」惹議，國民黨青年部副主任詹為元直言，「跟你（苗博雅）同島，我覺得真可恥。」

詹為元昨（16）日在臉書表示，台灣其實不大，若從台北搭高鐵到高雄只要90分鐘，搭乘期間、出站搭公車期間、下公車肚子餓買飲料期間、走路到旅館期間，全部都有可能是破口。

「我是台北市民，我也是台灣人」，詹為元認為，即便如此，也不能只幫台北市著想，因為就是這麼多人與人的流動，更擔心疫情蔓延全台，所以請不要污名化雙北、請不要污名萬華，我們正努力的做好自身防疫工作，克制自己不出門，遵守三級警戒規範，就是因為同島一命，我們保護自己，也保護他人。

詹為元說，一直覺得同島一命不是政治口號，而是要實際執行的，但最近看到許多綠營的朋友為了轉移3+11是破口的焦點，不斷污名萬華、不斷污名雙北，「我只想跟你們說，跟你們『同島』我覺得真可恥，但我還是會秉持『一命』的方向，做好防疫工作。」

對於言論引發爭議，苗博雅昨深夜透過臉書致歉，強調絕對不是責怪市民朋友，在節目上時間有限，無法完整論述，但必須承認「全國縣市是在陪雙北坐牢」這句話是帶有情緒的，是對台北市政府的恨鐵不成鋼。