北市疫情連環爆！繼北農共54人群聚感染後，北市議員許淑華揭露，萬華的環南市場已達22人確診，篩檢率竟只28％，痛批市府放任不管就是讓疫情爆炸。對此，北市副市長黃珊珊表示，環南市場在6月初就完成快篩，剩下的人則說可自行去篩檢。

黃珊珊表示，環南市場在6月初就完成快篩，總共去3天，市場的造冊也很完整，接下來其他人說可以自行去篩檢，所以在快篩隊做完最後一天後，北市就希望其他人，能到和平或中興的快篩站。

黃珊珊指出，最近也請市場造冊造好，這禮拜五之前會通知他們去打疫苗，環南市場的確有確診，但北市其他疫情一樣，採取匡列、隔離，然後復業，的確有攤位停業過，大部分已經恢復，有一些現在還有在停業中。

黃珊珊強調，只要發生一個狀況，北市就會先做匡列，所以不會出現一個攤位出狀況，整個市場就會停擺，跟很多公關機關、企業一樣，「匡列、同心圓、停止，然後清消」，到現在為止，環南市場正常營用，沒有任何停業。