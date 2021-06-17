今早香港國安處動員上百名警力再搜索香港蘋果日報大樓，並以違反國安法為由逮捕香港蘋果日報高層五人，民進黨呼籲，中共停止對港打壓，尊重《中英聯合聲明》等文件，這顯見中共扼殺香港民主、破壞國際秩序的作為，只會加深國際社會對中國政府的不信任與疑慮。

民進黨認為，港府選在七一香港主權移交前夕再大動作拘捕媒體人士，並套用「勾結境外勢力」等罪名，無非是在七一前再次恫嚇香港人民，但如此舉措也只會讓中共七一的百年黨慶蒙上陰影。

民進黨強調，香港情勢的惡化嚴峻，國際社會應持續關切中共對港人基本權利的侵害。中共從先前施行港版國安法、「DQ」民主派議席、乃至片面修改香港選制，這些行為都已使得一國兩制徹底毀壞，國際社會也嚴正關切。

民進黨重申，民進黨將持續支持香港人民爭取自由民主的權利，繼續照顧和關懷需要協助的香港民眾，同時民進黨也會與國際社會一同，持續密切關注情勢發展。