因應防疫需求並提供餐飲消費者更便利服務，和億生活事業集團宣布，繼「添好運」之後，自6月18日起「了凡油雞燒臘飯麵」也將導入線上點餐，全線開點。 不論是透過「inline」線上訂餐，或是「Ocard會員」都可線上點，還享「滿額88折再送300」優惠，添好運「Ocard會員線上點」同步上線，會員可同步累點，優惠多更多。

「疫」境突圍，和億生活集團外帶、外送、電商三箭齊發，5月19日全台防疫升三級警戒後，「添好運」線上點餐業績週週成長50%。

應疫情無法在外聚餐，親友在家視訊聚餐也蔚為新「食」尚。了凡及添好運同時推出「線上聚餐」優惠，凡「Ocard會員」皆會收到兩品牌禮物券，6月18日至6月30日止，可享「線上歡聚」的超級優惠。了凡推出「半雞雙人餐」原價705元，線上優惠價500元，相當於7折優惠。內含招牌油雞半雞、蜜醬叉燒、香烤排骨、秘製醬香飯兩碗、冬瓜湯兩碗、鮮燙高麗菜(大份)。添好運雙人套餐，吃得到XO醬臘味炒飯、酥皮焗叉燒包、蝦餃、蘿蔔糕等9道餐點，原價1,218元，線上歡聚價只要1,000元；相當於82折。(以上不適用滿額優惠)

和億生活兩品牌皆祭出滿額88折再送300元抵用券的優惠。添好運，滿600元即享88折，再送300元現金抵用券。而了凡只要滿500元即享88折，再送300元現金抵用券。