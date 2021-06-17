日本自衛隊設置在東京都及大阪府的大規模疫苗接種中心，因為65歲以上高齡者預約情況不如預期踴躍，造成接種中心出現施打空窗，因此，自衛隊從今天開始將年齡放寬到18歲以上。

日本讀賣新聞報導，自衛隊在東京都及大阪府設置的大規模疫苗接種中心，今天上午開始為64歲以下日本民眾施打疫苗。日本在此之前的施打對象為65歲以上高齡者，但因為預約人數不如預期，所以將名額釋出給拿到「接種券」的全境18歲以上民眾。

自衛隊的大規模疫苗接種中心從5月24日起開設，原本以定居東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、京都府及兵庫縣7地的65歲以上高齡者作為接種對象，每天最大施打量能約1萬5000人。

不過，進入6月後的預約狀況不甚理想，截至15日傍晚為止，本月16日到27日間總計約18萬個施打名額，只被預約了6萬2000個。

防衛省為擴大施打，原本只能透過網路預約的限制，也放寬成可以打電話預約，並將對象地區從7地擴大到全境47都道府縣，但仍然無法填補空出的施打名額，因此從今天開始放寬年齡限制。

防衛省從16日零時開始接受64歲以下民眾預約，到同日晚間8時止，17日到20日的施打名額已全數額滿。

根據日本媒體拍攝的照片，負責發放接種券的東京都府中市保健中心，今天上午出現欲索取接種券的市民大排長龍的景象，人龍一路延伸到保健中心附近的府中公園。