高雄一名男子小梧（化名）與妻子結婚多年，因男方有家暴傾向致夫妻倆分居達4年，不料，小梧發現妻子疑似有新歡，竟一狀告上法院，還獅子大開口求償80萬元。高雄地院審後認為，兩人已無實質夫妻生活，求償無理，駁回小梧的要求。

判決書指出，小梧主張與妻子自2004年結婚至今，控訴妻子自2016開始行為異常，追查後才發現妻子與一名男子有不當交往，便與妻子分居至今，孰料妻子卻不悔改，2020年間又與一名男子開車出遊又過夜，此舉已嚴重侵害他的配偶權，因此提告向妻子與該男求償共計80萬精神撫慰金。

小梧的妻子與該男辯駁，兩人婚後經常因小事吵架，小梧時不時就口出穢言，或是酒後向其家暴，還擅自更換門鎖，使得她被迫長期分居在外；其妻子控訴，小梧不要求離婚，卻委託徵信社跟拍她，並否認有與他人做出通姦或逾矩的行為。

高雄地院法官檢視小梧所附的照片，發現照片中其妻子並沒與該男子有親密互動，即便兩人有共度一晚，也無法證明有做出逾矩行為；法官參酌其妻子提交的過往家暴紀錄調查，認定兩人已長期分居，實際上並無實質夫妻生活，因此難認上述行動能對小梧造成多大的生活影響，最終駁回小梧的要求，判其敗訴。可上訴。

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