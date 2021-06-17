櫃買中心17日表示，東研信超公司（6840）在17日送件申請登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，東研信超公司成立於1987年10月間，董事長兼總經理為吳仲超，主要經營業務是電子設備及電子產品之測試技術服務，送件時資本額為2億2,990萬元。

東研信超公司2020年營收6億6,279萬元，稅前盈餘4,996萬元，每股盈餘1.64元。