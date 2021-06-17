東研信超17日申請登錄興櫃股票 15:092021/06/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心17日表示，東研信超公司（6840）在17日送件申請登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，東研信超公司成立於1987年10月間，董事長兼總經理為吳仲超，主要經營業務是電子設備及電子產品之測試技術服務，送件時資本額為2億2,990萬元。 東研信超公司2020年營收6億6,279萬元，稅前盈餘4,996萬元，每股盈餘1.64元。 安心上工高屏澎東增3000職缺 籲線上申請 《金融》中信銀可持續發展債獲ICMA認證 #東研 #信超 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 租金補貼8月2日開放申辦 每月最高補貼8000元 10:112021/06/17 財經 項婕如黃禮豐工作停擺申請紓困金 04:102021/06/17 娛樂新聞 疫情重創餐飲業 人事、租金空燒壓力大 16:092021/06/17 財經 《櫃買市場》東研信超申請上興櫃 16:492021/06/17 財經 集保：因應疫情3級警戒 股東會防疫指引強化版上路 14:292021/06/17 財經 安心即時上工條件放寬 滿15歲即可申請 14:162021/06/17 寶島 貨櫃三雄撐起台股半邊天 04:102021/06/17 財經要聞 《集中市場》土洋對作「鷹」霾 三大法人賣超53.97億元 15:412021/06/17 財經 台股抗Fed「鷹」霾拉抬百點 拚守17,200關卡 12:092021/06/17 財經 NCC不睬台視 放華視卡位8系統52台 04:102021/06/17 社會新聞 勞工紓困貸款 信保基金核保 今衝10萬件 04:102021/06/17 金融．稅務 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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