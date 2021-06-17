通用汽車（General Motors）財務長Paul Jacobson周三表示，該公司預期半導體晶片持續缺貨和升高的通貨膨脹，將使下半年的開銷增加多達30億美元。

他表示，額外的成本包括零組件短缺在第三季造成的衝擊超乎預期，以及大宗商品價格持續上揚，這部分將使成本比上半年多出20億美元。

但就算不是全部，大部分額外的成本也能被通用上半年的營運表現所抵消。周三早些時候，通用汽車將今年上半年調整後稅前盈餘預測從55億美元，上修至介於85億～95億美元。

通用表示，上修獲利預測是因為旗下金融部門GM Financial的業績優於預期，以及在提前取得一些應該在第三季到貨的半導體晶片後，近來產量已有所改善。

財務長Jacobson表示，我們現在正在思考下半年，但我其實對現在的情況感到滿意，即使一些供應方面的挑戰可能持續存在。不過，下半年存在一些基本面的壓力，而我認為這將和在上半年的情況很不同，可能會始於大宗商品通膨。

就全年而言，通用此前曾表示看好今年稅前獲利將處於100億～110億美元預測區間的「高檔區」。該預測已經將晶片短缺的潛在影響納入考量，包括對獲利的衝擊將介於15億～20億美元。

通用雖然上修今年上半年的獲利預測，但未更新全年目標。

對於通用等汽車製造商而言，今年上半年的表現比許多人預期的要好。因晶片短缺所導致供應吃緊，推升了汽車價格和獲利。

Jacobson表示：「我們的確很樂觀，我們刻意不提供新的全年財測，因為我們希望在財報發布後的電話會議上公布，屆時我們開始進入第三季，並開始了解晶片供應的情勢」。

他表示，晶片供貨情況仍然非常不穩定，例如馬來西亞爆發新疫情將打亂半導體晶片市場。Jacobson預期汽車供應吃緊的情況將持續到2022年。