瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎今天就臺灣宏觀經濟提出觀點，瑞銀預測臺灣2021年經濟成長率5.9%，明年增長3.3%。均優於預期。今年的通膨溫和，若油價不再飆升而維持目前水平，全年的通膨會低於2%。

鄧維慎認為，雖然第二季度有疫情的影響，但是我們還是看到了出口相當的強勁，生產也是一樣的，目前並沒有太大的負面影響。但是疫情的確對於服務行業是一個比較大的衝擊，所以二季度有可能會生成經濟總量的收縮，惟第三季度如果疫情控制得當的話可能又會回來。

鄧維慎指出，疫情對服務業的衝擊比較直接還是比較明顯的，而且有些服務是不大可能在之後回補的。像是外出進餐，這類的服務不可能因疫情好了一天吃六頓飯回補回來。因為整個經濟的運行比較複雜，還有一些附加值方面的關係，尤其預估層面目前來講很難做到很完美的預估。我們把服務行業、餐飲、酒店在GDP裡邊占比是8%，若丟失一個月營業，對整體經濟的衝擊也就是0.7個百分點。

鄧維慎補充，臺灣經濟具有結構上的優勢。在過去一年如果我們把抗疫作為一場戰爭，戰爭之後臺灣目前的「火藥」是充足的，因為臺灣的公債並沒有上升的現象。接下來如果財政是一個大潮，我們認為臺灣在這方面可以做的動作是比較大的，空間相當大，子彈非常充足。

在通膨方面，鄧維慎認為，目前5月份通膨高於預期，主要是油價帶來的拉動，估超過一個百分點的拉動，也就是說2.48%裡邊有1.1%左右是來自於油價。如果油價在現在這個水準不變，通膨的進度會在接下來幾個月會緩慢的往下走。據此，今年年底之前通膨會可能又會低於2%以下。