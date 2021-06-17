倫敦帝國大學一項研究顯示，Delta新冠變種病毒(印度變種)自五月以來已經對英格蘭的傳染率增加50%。

英國政府表示，該數據也支持了英相強生(Boris Johnson)的決定，將英格蘭的解除封鎖日期，往後延到7月19日。

在5月20日至6月7日執行的新一輪傳染率調查，發現傳染率為0.15%；而前一次4月底至5月初的調查顯示傳染率為0.10%。

該調查為英國規模最大的傳染並調查之一，最新一輪調查對10.9萬名志願者進行了測試。

倫敦帝國大學傳染病教授Steven Riley指出，在年輕人的推進下，染病率呈指數等級的增長，幾乎每11天翻一倍，這顯然是壞消息。

Riley表示，英國的疫苗高接種率，使得很難預測這種指數式的增長會持續多久，並表示，迅速往年輕人群體推出疫苗，應該會減緩這種增長。

英國有一半以上的成年人接受兩劑疫苗，有四分之三成年人接種過至少一劑的疫苗。

初步的證據顯示，雖然Delta變種會大大降低一劑疫苗對抗輕度感染的有效性，但兩劑的疫苗接種可對重症的防止，產生良好效果。