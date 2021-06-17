線上申請SOP。（金門縣府提供）

商業服務業紓困申請必備文件。（金門縣府提供）

疫情衝擊各行各業，金門三創紓困諮詢辦公室」彙整中央、縣府紓困方案提供地區業者參考，成立10天來服務已逾400人次。縣府強調，服務對象不限青創、文創、新創的3創業者，在地的商家如餐飲、特產業也在諮詢範圍之內，有需要的業者可多多利用。

縣府說明，該辦公室自6月7日成立以來，協助業者確認營業項目是否符合紓困資格、指導線上申請，並協助在地業者檢視營業額衰退5成之證明文件是否完整，至今透過電話及[email protected]等方式詢問已超過415人次。

縣府指出，現階段以防疫工作為重，產業紓困及振興方案將於疫情和緩後逐步推出。另為避免群聚，目前該辦公室僅提供線上服務或電話諮詢，若有疑問可上臉書及[email protected]〈金門三創服務平台〉，或電082-316177查詢。

但縣府也考量地區年長業者不諳電腦、網路，或不懂線上申請流程，初步規畫於6月28日開放現場諮詢。