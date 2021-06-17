54歲金曲台語歌后詹雅雯，今年3月證實罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，還因藥物副作用暴瘦10公斤，消息震驚演藝圈，近日她接受媒體專訪，聊到最近狀況，雖然自覺身體越來越脆弱，但仍保持正面心態對抗病魔。

據《自由時報》報導，詹雅雯透露罹病後平衡感很不好，前幾天才跌倒，不但肩膀整片瘀青，頭還撞到牆角，所幸去醫院檢查沒傷到骨頭，而現在每天洗頭，頭髮幾乎快掉光，她猜自己可能藥物過敏，看不下去頭上禿一塊，她索性在好友許常德的陪伴下，剪了一顆三分頭，並提到自己幾乎吃不下東西，讓她相當困擾。

詹雅雯日前開直播驚見鎖骨有刺青，背後意義有洋蔥。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）

而詹雅雯前陣子住澎湖養病，由妹妹照顧她，現在她人回台北居住，最不捨家人擔心她，提到父母之前會到她台中的住處送菜、送便當，「我怕他們看到我現在的樣子會太難過。」才讓她寧願獨居台北，自己照顧自己，雖然生病全身痛，但詹雅雯仍樂觀喊話不會被疾病打倒。

詹雅雯日前剃髮後，曾開直播和粉絲互動，不少網友發現她鎖骨多了個刺青，原來是她得到帕金森氏症，唾液腺全部都被塞住，沒辦法自己分泌口水，坦言當時的心情超鬱悶，因此期盼有生之年講出來的每句話、唱出來的每首歌都能跟大家結善緣，才決定在鎖骨刺下六字真言「唵嘛呢叭咪吽」，她強調這不是迷信，而是在提醒自己「我是一個很正向的人」。