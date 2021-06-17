防疫升至三級警戒，全國各式展演活動紛紛延期或取消，年度觀光盛會、原訂8月6日至8月9日舉辦的「2021台灣美食展」，因主辦單位台灣觀光協會擔心展場不易全面落實「全程戴口罩」與「保持安全社交距離」，所以經多方考量與審慎評估後決定繼去年之後再度停辦，受疫情衝擊，「台灣美食展」已二度停辦。

「台灣美食展」與「ITF台北國際旅展」為台灣年度最重要的兩大觀光盛會，台灣觀光協會雖決定再度停辦今年「台灣美食展」，但11月的「ITF台北國際旅展」則仍朝續辦的方向規畫進行中。

「2020台灣美食展」去年受疫情影響而停辦，本屆則因去年下半開始，國內疫情受控趨緩，報復性消費帶動內需觀光餐旅市場成長， 所以頗受觀光餐旅業界期待，招商策展作業均依進度進行且順利，惟5月中旬本土疫情升溫，防疫升至三級警戒，台灣觀光協會考量以「美食」為主題的展覽，很難全面落實防疫規範所以決定停辦。

照台灣觀光協會原本規畫，「2021台灣美食展」的展區和2019年相同，都在台北世貿一館A.D區，規模為600個攤位，也與疫情爆發前相同。因去年下半至今年第一季，國旅爆發、內需餐飲暢旺，不少飯店集團與連鎖餐飲都希望在今年美食展強力促銷，未料本土疫情爆確診案例，再重創觀光餐旅業。

「2021台灣美食展」今年的亮點在「節慶美食」，現場除將展示並分享台灣各種節慶吃食，並請到原委會與客委會共讓盛舉，示範不同族群節慶美食，在台灣觀光協會力邀下，日本亦將參展展示日本節慶美食，並與台灣觀光產業交流。

此外，為營造歡樂氛圍，台灣觀光協會原本亦計畫與外交部合作，於美食展現場舉辦「邦交國嘉年華」，呈現台灣邦交國美食特色。