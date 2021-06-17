這是孝順還是媽寶？一名28歲國小女老師，結交32歲男友，男友每晚11點要到家，比灰姑娘還早1小時，而且堅持要跟媽媽一起睡，理由是從小單親，跟媽媽睡才有安全感。有網友將此狀況貼到臉書社團分享，眾多網友均勸女老師：「快跑！」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》發文，表示接到一個個案，案主是名28歲國小老師，與32歲的男友交往了兩年。男友很堅持晚上11：00要到家，3個月只能外宿1天。而且男友還堅持要跟媽媽一起睡，理由是「因為從小是單親跟媽媽一起睡，比較有安全感」。

若女老師去男友家過夜，男友媽媽則會三不五時進去蓋棉被。男友媽媽希望女老師去他家工作，先同居，結婚「再考慮」。原PO建議 女老師：「 啊⋯⋯有媽寶 快跑啊！！」。

眾多網友看完也紛紛勸：「塊陶」、「趕快分手吧，不敢想像婚後生活」、「快逃啊，我們又不缺祖宗」、「長痛不如短痛，分手好」、「誇張 32還在跟媽媽睡！要不要生孩子也要媽媽教？」、「單親跟獨子實在沒有什麼兩樣，快跑吧」、「媽寶要知道問題在哪裡，為何安全感只能找媽媽要？正確的安全感應該是靠自己感到安全才是，若想繼續在一起，建議男方需要先看心理諮商。」。