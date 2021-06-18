美國聯邦通訊委員會（FCC）決議通過，進一步落實針對華為及中興通訊等5家電訊設備供應禁令，且可撤銷先前授予相關中企的設備許可。華為對此表示，FCC此舉並無法律依據且具歧視性，無益於保護美國電訊網路或供應鏈。

路透報導，FCC以美國國家安全為由，於17日決議將禁止華為、中興、海能達、海康威視和大華股份等5家中企在美國銷售電訊設備，此外，FCC還可以撤銷之前向中國供應商發放的設備授權許可。

FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示，修訂規則有助防堵中資電訊設備禁令的漏洞。FCC委員Brendan Carr則表示，委員會自2018年以來，已授出超過3,000份來自華為的申請許可。

綜合陸媒報導，被點名的中企紛紛對此表示反對。華為回應表示，FCC相關決定具有誤導性，且為不必要的懲罰，對保護美國通訊網絡或供應鏈的完整性毫無幫助。海康威視、大華股份和海能達則相繼表示，強烈反對FCC的做法，並指自家產品不會對任何國家的國安構成任何威脅。