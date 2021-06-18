平鎮高中「怪力男」李灝宇日前與費城人隊簽下小聯盟合約，他高中學長、統一獅隊新秀林子豪看到學弟有好去處也替他感到開心，他還希望他們這批2019年U18世界盃冠軍班底之後能再一起披上國家隊戰袍，「為國爭光、再拿一次冠軍回來。」

林子豪表示，李灝宇在高中時期就展現突出能力與企圖心，高一時打擊就很成熟、力量也比同儕大很多，當時就立下旅外目標，能有今天是他自己努力獲得的成就。

看到學弟「美」夢成真，林子豪也有跟李灝宇聯繫、向他說聲恭喜，「我也有跟他說，終於完成夢想，希望能在電視上能看到你在大聯盟打球。」

不過外界擔心李灝宇過去曾經歷過重大傷勢，恐影響到未來發揮，但林子豪卻不這樣認為，「沒受傷前他比較不懂的保護自己，比完賽後沒收操就直接休息，但受傷後他更懂得保護自己，讓生涯能夠更長久。」

今年中華隊原本有機會去挑戰奧運，卻因疫情因素放棄，下次棒球要在登上奧運舞台最快也要等到2028年洛杉磯奧運，屆時林子豪這批U18冠軍世代球員約25、26歲，正是趨於成熟之際，林子豪也希望自己能有機會再披上國家隊戰袍。

「希望我們能在同隊一次，為國家爭光，再拿一座冠軍回來。自己也會朝這目標去努力，披上國家隊戰袍。」過去林子豪也曾被評為有旅外身手的好手，但進入中職後，他先不去想還有沒有機會旅外，他說：「目前還沒有想這部分，只希望能先在中職把成績打好，先穩定後再說。」