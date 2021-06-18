國民黨團手持白菊花進入議場。（趙雙傑攝）

國民黨團手持白菊花進入議場。（趙雙傑攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，確診死亡人數持續增加，立法院昨朝野協商紓困4.0特別預算時，朝野共同提案，要求衛福部提供因新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元的喪葬費補貼。對此，行政院發言人羅秉成今表示，政院尊重立院的決議，將會納入評估，於下周院會討論與決定。

立法院正在審查紓困4.0特別預算，國民黨立委林奕華提案指出，有鑑於這波疫情，死亡人數逐日攀升，有些個案甚至是離世後才確診，顯示國家醫療資源沒有照顧到相關病患，要求衛福部提供因新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元的喪葬費補貼，表示國家對亡者及其家人的歉意。經朝野協商，民進黨團同意共同提案。

有關立院朝野黨團決議，羅秉成表示，立院相關決議，行政院予以尊重，會研擬相關的回應，10萬元喪葬慰問金部分，政院會納入評估，預計下周會願討論後決定，其餘紓困相關精進方案建議，各部會正在盤點彙整中。

至於是否涉及國家賠償，羅秉成說，因為慰助金是慰問的意思，跟國賠責任不同，慰助金歸慰助金，國賠歸國賠，兩者不一樣。