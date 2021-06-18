李齊劇中發揮小提琴家才華。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家（右）準備驚喜禮物。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家飾演貓妖。（七十六号原子、myVideo提供）

兩人有浪漫橋段。（七十六号原子、myVideo提供）

台灣首部奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》，今（18日）釋出愛情篇預告，滿滿浪漫互動橋段可以看到張睿家各種撒糖，從傲嬌總裁變成體貼暖男，毫不費力將嚴正嵐公主抱上車、繫安全帶，甚至營造神秘驚喜。

飾演貓妖總裁張睿家為報答人類女孩嚴正嵐的救命之恩留在人間，卻無法忍受她不斷奔向其他男人懷中，張睿家霸氣撂話：「從現在開始，我追妳！」意外擦吻讓這段「人貓戀」悄悄萌芽，傲嬌總裁瞬間成了體貼暖男。

劇中特別到基隆著名約會景點拍攝，包括正濱漁港彩色小屋、和平島公園等，張睿家騎腳踏車載著嚴正嵐兜風，這一幕讓嚴正嵐笑說：「這部劇真的很甜很甜，而且睿家這場戲自己設定是對著旁邊一隻也在看我的動物喊，覺得他很厲害，情緒演得很自然。」

張睿家表示，他這次演一隻貓，有時候會故意丟一些動物本能的表演讓嚴正嵐措手不及，但她反應都很自然有趣，這次合作非常愉快。

《我的老闆是隻貓》由金鐘導演姜瑞智執導、金鐘編劇林珮瑜、犢影制作製作、七十六號原子監製，集結張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸、唐振剛、孫情等人主演。