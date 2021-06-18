台中18日開放80歲到84歲長者施打疫苗，市長盧秀燕也宣布19日起，讓1萬3000名鄰長一起接種疫苗，也是率先六都開放鄰長優先接種疫苗，但高雄市長陳其邁認為還是得依據中央流行疫情指揮中心的規定，選擇不跟進鄰長優先施打的策略。

盧秀燕指出，里鄰長們以及民政系統人員除了要造冊、逐戶發通知單、親訪居家檢疫及隔離者，不但辛苦也面臨風險，認為鄰長符合第二類第四項人員，因此她宣布，台中開放鄰長施打疫苗，19日開始1萬3000名鄰長可以與80歲到84歲的長者們一同至64個快打站接種疫苗。

對此，陳其邁則認為，目前疫苗接種數量有限，疫苗接種規定除了按照中央流行疫情指揮中心的建議之外，也必須經過專業評估，他知道大家都很想趕快打疫苗，但站在防疫專業角度來看，有參與防疫的醫護人員、有群聚風險及長輩是目前優先施打的對象，若疫苗數量夠，他希望大家都能夠打得到，但現況真的比較抱歉，還是要根據風險評估來執行。