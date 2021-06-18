外資今年以來在台股賣超金額向4000億元新台幣靠攏，而新台幣匯價也在端午節後連4貶。但日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，本週台股位於高位震盪，短中期均線形成多頭排列，走勢再度轉強。週四(6月17日)FOMC會議釋出經濟預期再次上調，並表達了對前景樂觀的看法，其中，對今年GDP預期上調至7％水準，並可望於今年底達成4.5％失業率目標。Fed認為美國經濟確實表現強勁，正走向景氣行情，對美股而言是中長期偏多，亦有助台股下半年表現。

陳思銘指出，今年以來外資減碼趨勢延續，但台股距離17709點歷史高點只差390點，顯見內資力量強大，因此只要基本面續航力道十足，利空消息干擾不會造成太大衝擊。目前量能無法明顯回升下，短線台股將續做區間整理格局，台股中長期仍可望在電子股回溫下偏多看待，此外，央行上調台灣經濟成長率，亦有利台股後續表現。

產業方面，陳思銘分析，預估全球半導體市場規模成長態勢將延續至2023年。四大動能為NB、5G、高速運算（HPC）與車用電子，其中通訊應用與車用占比穩定逐年上升，看好半導體供應鏈、5G基站、手機、伺服器、汽車電子等族群；傳產方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、紡織、高爾夫球頭等族群可關注。