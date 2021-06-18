大淵到《娛樂百分百》錄製「娛民遊戲」單元。 （八大提供）

「頑童MJ116」團員大淵到八大綜合台《娛樂百分百》錄製「娛民遊戲」單元， 他自嘲不介意被外界貼上肥男標籤，反而擔心在節目裡踩壞健康步道，直率又逗趣的性格讓主持人黃偉晉、邱鋒澤、陳零九瞬間被圈粉。另外，《娛樂百分百》設計美食主題遊戲，大淵忍不住自曝最近職災都跟「吃」有關，他笑說：「製作新專輯時，拍了很多MV都在吃東西，而且都是我自己在吃，吃到都怕了！ 」

《娛樂百分百》「娛民遊戲」單元，日前邀請「頑童MJ116」團員大淵一起擲骰闖關解任務，大淵在設定自己闖關的遊戲名稱時，直接以「肥男幫幫主」自稱，黃偉晉好奇問他，不介意被稱肥男？大淵霸氣回應：「可能因為我從小胖到大，對『肥男』兩字已經免疫，而且吃胖是我的本事，又沒有拿你家的米吃！」

在進行互動遊戲「傀儡比手畫腳」時，大淵看到黃偉晉、邱鋒澤、陳零九三位主持人神默契的搭配，讓他非常驚訝，因為遊戲過程中，大淵還搞不清楚狀況時，陳零九立刻秒回答案，大淵當場走心說：「最好是，你們怎麼看得懂？」瞬間也激起他的鬥志，揚言要答題成功，沒料到在黃偉晉的指示下，大淵把哥吉拉的動作慘變招財貓，笑翻眾人。