台灣疫情持續發燒，苗栗科技廠爆發外籍移工群聚感染，點燃市場對半導體晶片供應鏈隱憂；專家指出，若台灣疫情難以緩解，甚至進一步影響半導體晶片產能，可能會促進大陸晶圓廠的議價能力。

苗栗科技廠爆外籍移工群聚感染，除了最初爆發的封裝和測試大廠京元電子，超豐、京鼎和智邦科技等多家科技廠皆有外籍移工確診案例，且迄今仍陸續有外籍移工確診傳出，不禁引發市場擔憂，儘管一些分析師指出，目前尚未影響半導體晶片供應鏈，然均都認為若疫情擴大，對供應鏈可能會造成影響。

《南華早報》報導，全球晶片嚴重短缺，雖然台灣目前僅少數工廠傳出染疫，且對晶片產能的影響不大，但台灣作為全球最大晶圓代工重鎮，在過去短缺情況發燒之下，台灣晶圓廠一直是產能滿仔的情況，並在過去幾個月頻頻調漲報價，市場對科技廠染疫有著高度重視。

法國外貿銀行（Natixis ）經濟學家Gary Ng表示，若台灣疫情遲遲未見緩和，最終若導致產能小幅下滑，可能會促使大陸晶圓廠的議價能力提高，「若今年第三季疫情仍未趨緩，大陸晶圓代工的議價能力可能更加顯著」。

不過Gary Ng認為，即使受疫情影響，台灣晶圓代工業務轉移至大陸的可能性仍不大，因為多數代工廠已經接近產能滿載，而且大陸在先進製程方面並沒有替代方案，最為頂尖的中芯國際仍落後於該領域龍頭台積電，「儘管客戶欲降低風險，轉移訂單亦非一時能促成的」。

值得一提的是，該報導指出，大陸晶片製造商近期表現十分亮眼，股價飆漲，且也接獲許多訂單，議價權也越來越大；據大陸官方數據顯示，IC製造商5月產量創下299億片的新高，相較前值4月的287億片要高出許多。

據市場研調機構TrendForce指出，台灣半導體產業目前仍運作正常，沒有受到很大影響，並且尚未有客戶將訂單，自台灣轉移至大陸的跡象。