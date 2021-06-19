面相就是一個人所具有的獨特氣質，表現於臉上，除了父母給予我們的遺傳之外，其實本身的心理狀態，亦佔有重要地位。運勢命理網站「知命命理」分享，相貌可以影響人的一生，而氣質也能左右命運，若面相符合三光明朗、地庫飽滿、地庫有黑痣、蘭廷橫行等特點，預示此人即將要大發橫財，輕鬆賺進大把金錢。

▍1.三光明朗，財自天降

兩邊眉毛尾端的上方，和鼻尖的部位，合起來叫做「三光」。「三光」如果色澤明亮，帶有隱隱的黃光，就是財運要發動的時候，有這種面相的人，近日有進財機會，存款有望暴漲。

▍2.地庫橫滿，外財千萬

地庫是嘴唇兩端、嘴角下方的兩個部位稱為「地庫」，這兩個位置要飽滿，不能空虛，這樣面相的人，財運頗為順遂，求財的路上少有坎坷。當看到這兩個部位出現明黃的光澤的時候，則代表會有財運好轉的趨勢了。

▍3.地庫黑痣，橫財一次

兩邊嘴角下方「地庫」的部位，如果左邊的地庫有一顆黑痣的話，這種人必然在一生中會有一次財運大爆發的時候，可能是大樂透中獎、或是發票中獎，擁有一次撈進大筆橫財的機運。

▍4.蘭廷橫行，十有九贏

左邊鼻翼部位叫「蘭台」，右邊鼻翼部位叫「廷尉」，這兩個部位要飽滿、橫張，同時又能緊緊包住，好像兩個袋子一樣。這就是鼻子的兩個錢袋，如果「蘭廷」符合上述面相的特徵，同時鼻頭有肉，代表有發大財的命，此生賺錢極為輕鬆。

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