近日，立法院進行「紓困4.0」預算審查，國民黨團因此在會中提案，要求釐清「3＋11」決策過程，確認是否有疏失，豈料卻一口氣遭62位立委反對，進而否決。對此，前立委黃國昌今（19）日忍不住在臉書痛批，直指民進黨認定「3＋11」是正確的，卻不願意公開，如同國民黨當初的「服貿協議」，兩者情況雷同，黃國昌因此得到一個結論，「我還是認為只靠行政院自己調查自己，是笑話。」

日前，民進黨以多數席次，封殺國民黨要求追查「3+11會議記錄」的提案，然而62張反對票中，包括了萬華區無黨籍立委林昶佐，他認為國民黨此舉無疑是在帶風向，忽略最要緊的防疫議題，並強調行政院會進行調查，因此反對到底。

消息一出，前立委黃國昌稍早心有戚戚焉的在臉書貼文，拿2013年「服貿協議」跟2021年「3＋11」對比，直言國民黨、民進黨都覺得自己是正確的，「但沒有立場黑箱操作、拒絕公開。」

話鋒一轉，黃國昌以嘲諷口問表示，2013年時，他認為只靠行政院自己調查自己，是笑話，如今到了2021年，迸出備受爭議的「3＋11」局面，其想法不變，「還是認為只靠行政院自己調查自己，是笑話」，至於為何朝野交替、物換星移後「笑話不變」，黃國昌認為「這個道理很簡單，一點都不難。時空背景不同，純粹只是藉口。」

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