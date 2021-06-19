通膨疑慮不減，美國聯準會（Fed）暗示預計2023年會升息2次，儘管10年期美債殖利率於會後一度滑落，但富國證券預估，10年期美債殖利率將會在今年下半年飆破2%，達到2.20%。

Fed在6月利率決策會議上表示，將維持利0至0.25%不變，以及每月1200毅美元的購債，直到實現充分就業和物價穩定的目標，但暗示在2023年會升息2次，並透露已經開始針對縮減購債進行討論。

富國證券宏觀策略主管舒馬克（Michael Schumacher）周四（17日）接受CNBC採訪，表示10年期美債將於今年下半年上升，「不一定會穩步上漲，但我們的確認為，在接下來6、7個月內，將會迎來一波非常強勁的飆升」。

舒馬克指出，Fed偏好明年核心個人消費支出指數（PCE）數據將超過3%，一個令人驚訝的數字，這反映市場關注通膨隱憂，是否為暫時性問題暫且不知，但的確很令人擔憂。

舒馬克根據Fed決策後研究報告表示，Fed正在漸漸的接受通膨的升溫，如今債券市場、經濟所面臨的最大風險，主要是Fed對於經濟復甦的潛在反應，如果Fed意識到通膨的嚴重性，可能將在2022年就加息，而不是2023年。

10年期美債殖利率收在1.51%，過去一周雖上漲約4%，然在過去三個月中則下跌8%。