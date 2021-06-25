北農疫情延燒，北市府25日下午成立前進指揮所，並在萬大及濱江市場完成進駐，26日起配合北農運作。北市副市長黃珊珊表示，市府不只追人、也追場域，這一個多月她不斷告訴自己「一定要追得比病毒還快！」有強大的市府團隊做後盾，一定可迅速撲滅疫情，另外也要感謝中央，願協調6個縣市的衛生單位強化疫調、加速匡列。

黃珊珊說，她這幾天都在萬華和北農，因她知道，只有親自到場才能知道實際狀況，因此絕對不會發生疫調沒做的狀況，這3天下來，市府已完成5104位快篩，其中PCR確診陽性共有17位、5位為台北市民，陽性率約0.33％，但這數字對大家來說，只能喘口氣，但不能鬆下任何一口氣。

黃珊珊說，第一果菜市場占地寬廣，其中果菜拍賣場、水果及蔬菜零批發場內的攤商，數量非常多，因此繪製了場域內的疫調地圖，找出明顯的熱區，並下令對近14天內的確診者匡列接觸者，確診攤商的鄰近區域全數停業，同時 進行3天的靜置與消毒，市長柯文哲也指示，若北農疫情未降溫，下周全面再做1次PCR檢測。

她說，同一天也在萬大及濱江市場成立了2處前進指揮所，由聯合醫院團隊、北農公司、產發局健康服務中心、疫調小組成員紛紛進駐，說不清楚的，她會盡全力說清楚，做不好的，她會盡全力做到好；最後她要感謝中央，願協調6個縣市的相關衛生單位，將北農專案的確診者的疫調內容再強化、再精準，更利於加速匡列。

北市府補充，前進指揮所主要任務包含，提供即時疫調資訊及匡列名單，並協助北農現場環境改善，設立疫苗站及快篩站，針對北農可能的疫情提早防範。前進指揮所自26日起，服務時間將配合北農公司運作，每周二至六上午9時至下午1時，但僅針對北農專案人員，並無開放一般市民前往；若該地區市民有快篩需求，可前往鄰近的和平及中興院區進行篩檢。