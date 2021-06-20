中央氣象局表示，今(20)日受西南風持續影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，午後宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨或大雨發生機率；溫度方面，中南部高溫約31至32度，北部、東半部因位於背風面，尤其台東地區有焚風發生的機率，不排除有36度以上高溫出現機率，周二(22)到周四(24)鋒面將移動到台灣上空，各地均要留意短延時強降雨。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天到明(21)天都受到西南風影響，中南部天氣相當不穩定，有大雨、雷雨甚至瞬間驟雨的出現，周二到周四鋒面將移動到台灣上空，各地都要慎防短延時強降雨的影響。在西南風影響下，中南部有明顯對流發展，高雄、屏東、南投截至目前已經出現時雨量超過80毫米的累積雨量，中南部要留意積淹水的現象，下午中南部地區有短暫陣雨或雷雨出現，內陸、山區降雨會更為明顯。

謝佩芸指出，由於北部、東半部屬於背風面，天氣以晴到多雲為主，尤其東半部沈降作用與焚風影響下，將有36度以上高溫出現機率，不過午後仍有山區雷陣雨機率，中南部入夜後雨勢會稍微緩和，但還是有斷斷續續的降雨現象。

謝佩芸說，今天鋒面位置已經在台灣北方海面，明天的位置會更加接近，天氣也會較為不穩定，北部會有短暫陣雨出現，周二到周四鋒面系統將來到台灣上空，全台天氣會轉為更不穩定，鋒面系統附近容易有中小尺度的對流發展，要注意短時強降雨，整體來說，周五(25)鋒面就會遠離。

台灣颱風論壇天氣特急臉書專頁提醒，今天各地氣溫25到36度，白天炎熱，早晚舒適，氣溫高、紫外線強，要留意防曬及水分補充，大台北、東半部近山區及縱谷須留意高溫，然而南部山區連日降雨，要留意坍方與溪水暴漲。