我國疫情嚴峻，近日北農、新北家禽市場等傳出多起確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從蒐集的疫調有相關的熱點在散布，也在北市政府溝通，北市也設立前進指揮所就近處理，也知道熱區匡列要做，打疫苗很好但後續篩檢、隔離等要三管其下。

陳時中說，地方也瞭解大部份攤商不願意（停業）因此都說沒有接觸，地方政府有時候在密切接觸者難以隔離因此處停業3天，但這僅針對場域，人還是要分開處理、居家隔離14天等，因此要求在周遭的近距離攤商如發病前3天執行相關業務都要居家隔離。