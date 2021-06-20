國內新冠肺炎疫情嚴峻，全台升至三級警戒已超過1個月，不少店家被迫歇業，員工也只能放無薪假，對產業造成極大衝擊。近日一名老闆娘透露，雖然受到疫情影響，但她先前還是照樣發薪水，不料3名員工卻主動提出留職停薪，捨不得讓雇主拿出養老本付薪水，暖心之舉讓她感動直呼「太貼心了」。

原PO今（20日）在臉書社團「爆怨2公社」分享對話截圖，並在文中寫下「我要抱怨員工太佛心了，他們太貼心了，疫情過後再一起加油加薪。因為我老人家手機不會截圖，所以請員工拷貝再賴回來，一片好心卻被酸，員工都看到了，真是的。」

根據女網友分享的截圖，員工主動提議「明天起我們自動留職停薪，OK？」老闆娘隨即回應，「這樣可好？你們也要過日子呢」；員工說，「我們三個都有領到紓困金，可以度一陣子，不然每天在公司打掃內務也掃得差不多了」，並稱「大家一起共體時艱嘛！不然最近都用老闆的養老本在發薪水也不好意思」。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言「看來版主平常對員工也是不錯」、「真的是…帶人如帶心，不管是老板或員工都能一起走長遠」、「恭喜您請到好員工！我家師傅之前也跟我說過，沒錢他可以不領薪水，我們現在對他超感動的阿」、「老闆娘為人好，員工才有心跟著妳，加油囉」、「有好老闆才會有好員工」。

闆娘與3名員工對話。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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