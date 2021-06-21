最近一則媒體評價亞洲各國空軍實力並進行排名的報導，引起網路上極大的爭議，其中印度空軍位列榜首，中韓日緊跟其後。大陸專家接受媒體訪問表示，姑且不論中國5代戰機已服役多年，連韓國的5代機都已初具雛型，印度引以為傲的歐洲飆風戰機、Su-30MKI顯然是「完全不夠看」。

據《騰訊網》報導，1991年美國對伊拉克發動海灣戰爭之後，空軍成為各國發展重點，軍事強國都十分清楚，掌握制空權就能在未來的戰爭中獲得主動權。但是在各國積極發展空軍的過程中，彼此的實力難免會被拿來比較。近日就有媒體對亞洲各國的空軍力量進行了排序，但此榜單卻引發了諸多爭議。

印度空軍擁有大量的Su-30MKI做為主力戰鬥機。（圖／印度國防部）

報導說，在這份最新榜單中，印度空軍雄踞榜首，中韓日緊跟其後，排行順序在網上引起激烈的爭議，許多媒體亦加入舌戰。網民與媒體一方面質疑排名的權威性，一方面又對製作此項排名「表示理解」，而印度之所會排在榜首，是因為這份排行旁是由印度頗有名氣的《印度防務新聞》所製作。

報導引述《印度防務新聞》的說明稱，印度空軍在作戰經驗上遠遠領先於亞洲其他國家，此外，印度每年在空軍戰機的花費也是一筆鉅款，例如不惜用2億美元的單價從法國手中購買有著「最先進4.5代戰機」之稱的飆風戰機。

另外，印度空軍還擁有Su-30MKI做為主力戰鬥機，同時也曾出色的完成了多項任務，令世界各國對此戰機刮目相看。同時，印度還在積極研製新型的國產戰機，由於此前光輝(LCA)戰機的成功，印度對新戰機有極大的信心。而這幾項正是印度印為亞洲最強空軍的原因。

大陸未具名的專家對此分析稱，印度雖然近年來在積極研發國產武器，但其國防力量的主要成分仍是通過購買來進行補充，這對印度來說是一種惡性循環。雖然飆風、Su-30MKI的性能十分出色，但在5代戰機主導的當下，這兩款戰機顯然不夠看。

《騰訊網》引用專家的話表示，且不說中國已經擁有了第5代戰機，就連韓國自己的第5代戰機也已具備雛形，印度空軍怎麼可能會壓制中韓來登頂亞洲第一？很顯然，印媒的排名並不客觀，根本是在完全吹捧自家的空軍。

至於印度所吹捧的戰鬥經驗，更是貽笑大方。報導說，在印巴戰爭中，被巴鐵血虐不算，僅僅是訓練，就已成為擊落印軍戰機最多的對手。甚至在試飛過程中，印度的戰機也是頻頻出現事故，這都讓各國對印度空軍實力的判斷，畫上了大大的問號。