立法院臨時會日前通過紓困追加預算案，對於國民黨提出公開「3+11」會議記錄、提案限8月31日前進口3000萬劑疫苗等議案，民進黨立法院黨團總召柯建銘19日在臉書直言，國民黨，錯把謾罵、抹黑、攻擊、作秀當成監督，「百年難得一見最走鐘的演出」。對此，前藍委孫大千質問柯建銘9個問題，反批柯建銘是前一天晚上宿醉未醒？還是活在不同的平行時空？

對於柯建銘的看法，孫大千今（21日）在臉書發文表示，柯建銘是前一天晚上宿醉未醒？還是活在不同的平行時空呢？他要請柯建銘在頭腦清醒的時候想一想這幾個問題：

一、花了一年的時間還買不到足夠疫苗的政黨難道是國民黨嗎？

二、推動3+11制度調整的政黨難道是國民黨嗎？

三、管理諾富特飯店混居問題怠惰的政黨難道是國民黨嗎？

四、反對興建輕症醫院，導致確診民眾孤獨的在防疫旅館中往生的政黨難道是國民黨嗎？

五、自己買不到疫苗，還要刻意刁難民間力量捐贈疫苗的政黨難道是國民黨嗎？

六、硬逼台灣人民當冤大頭高價採購保護力存疑的國產疫苗的政黨難道是國民黨嗎？

七、硬逼台灣人民當白老鼠接種連第三期期中報告都沒有提出的國產疫苗的政黨難道是國民黨嗎？

八、造成上萬名民眾確診和將近550位民眾犧牲的政黨難道是國民黨嗎？

九、反串中國大陸網友對台灣發動認知作戰的政黨難道是國民黨嗎？

孫大千反批，柯建銘難道不會覺得民進黨是「百年難得一見最走鐘的執政黨」嗎？「拜託，不要害得台灣人民走上末路」。