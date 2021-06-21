國防部刻正規畫推動「作戰區」編制。根據青年日報昨天報導，第4作戰區指揮官傅中將日前視導作戰區轄屬屏東地區空軍部隊防疫整備，藉防疫工作指導，周延部隊整體防疫機制，持續強化防疫全般作為。依現行國軍作戰區編制，第4作戰區是陸軍八軍團指揮部，指揮官傅正誠；八軍團指揮官視導空軍部隊，以往較少，但明年軍團取消，改成作戰區的編制後，是直接隸屬關係。

國防部長邱國正5月在立法院備詢指出，國防部正規畫取消「軍團」，改成作戰區，這項規畫是為三軍聯合作戰，以後各個作戰區指揮官，就是一個「小參謀總長」。各作戰區指揮官現均為陸軍軍團指揮官擔任，換言之，作戰時，各作戰區均由陸軍負責指揮，軍中內部早有討論，作戰區指揮官未必都得由陸軍擔任，邱國正亦公開認同。

邱國正表示，每個作戰區都有陸海空部隊，讓作戰區指揮官統籌三軍，才是聯合作戰。邱國正說，軍團改成作戰區，也是平戰合一的規畫，但目前還沒有確定時間，還在評估，不一定是明年元月施行。

傅指揮官強調「防疫視同作戰」，各單位應保持嚴謹的態度，務實執行當前防疫工作，有效遏止疫情進入營區，避免形成防疫漏洞。