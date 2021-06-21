台北市某美妍館黃姓負責人，為了收取較高費用，向客戶推銷高價的「威塑抽脂」手術，客戶花了23萬元手術後，上網查詢手術醫師的簡歷，才知該醫師負責「微笑指脂」，而非「威塑抽脂」，始知受騙，憤而提告。台北地檢署依詐欺取財罪起訴黃女。

網路資料指出，「微笑抽脂」是利用氣動方式將部位脂肪剝離，鎖定淺、中、深層脂肪，以非侵入式達到體雕塑身效果；「威塑抽脂」則是具有「脂肪選擇性」的新式抽脂技術，適合想局部抽脂的愛美人士，手術金額較高。

起訴指出，北市大安區某美妍館負責人黃女，2018年底至2019年初，向楊姓女子引介抽脂手術，推介洪姓醫師在大安區某醫美診所手術，黃女明知洪從事的手術項目是「微笑抽脂」，但為能收取較高手術費用，卻向楊女推銷由洪進行「威塑抽指」手術。

楊女誤信，於2019年2月12日由洪醫師在北市醫美診所手術，項目是肚子及大腿環抽的「微笑抽脂」，總計費用為台幣23萬元。事後楊女查詢洪醫師在北市、台中兩家醫美診所的簡歷，才發現洪並無從事「威塑抽脂」手術經歷，始知受騙，委託律師向檢警提告黃女詐欺。