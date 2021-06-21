國軍桃園總醫院（前身為陸軍804總醫院）再添1病患家屬確診，累積14人染疫，桃園市長鄭文燦指出，從部桃經驗就是要擴大採檢隔離，因此包括清潔維修和美食街人員都要採檢，加上出院病患回溯，累積超過2000人，他也宣布要再停急門診3天到周四，清零安全才能恢復運作。

衛生局長王文彥指出，昨天針對加護病房和9號普通病房2熱區跟相近的病房採檢，其中9號病房有1陪病家屬呈陽性反應，因此疫情目前仍侷限熱區，累積4病人、5看護、2護理師和3家屬共14人確診。

王文彥說，今起國軍桃園總醫院全面採檢，在中央支援下6線全開，預估採檢1300人，另外周六加護病房和9號病房等熱區300人要二度採檢，確保安全無虞，衛生局也已通知近300名已出院的病人回院採檢，整個清零安全才能讓醫院恢復部分運作。

鄭文燦說，從部桃經驗開始桃園就主張要擴大採檢、擴大隔離，所以國軍桃園總醫院也是全部採檢，不只是醫護人員跟行政人員，包括病人、陪病家屬、還有外包的清潔工人、維修廠商、或美食街等，都要安排採檢，昨天已經採檢515人，今天6線採檢1300人，最後總數會超過2000人，他強調國軍桃園總醫院的醫療能量夠，也會有院際的支援，人力上並沒有問題。

鄭文燦強調，在管控策略上，會分紅區、綠區、黃區，但採檢是全部都要採檢，隔離也會按照接觸人員的範圍擴大隔離，他感謝北區指揮官黃玉成帶領中央流行疫情指揮中心的防疫醫師和長庚醫院感控團隊協助，他相信有歷史的軍醫院一定會用最高標準來執行。

鄭文燦也說，上周六至今急門診已停止3天，因應新增1家屬確診事件，且全院採檢結果還沒出爐，宣布持續降載、急門診再停止3天到周四。