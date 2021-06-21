三峽舊衣回收工廠21日凌晨發生大火，火勢一發不可收拾。（圖／民眾提供）

新北市三峽區三樹路一家舊衣物回收工廠，今（21日）凌晨1時許傳出火警，由於裡面都是放置回收衣物，火勢一發不可收拾，工廠起火不久就被熊熊烈火吞噬， 濃煙四散，就連鄰近的土城與板橋區，都聞得到燒焦味，所幸警消獲報後，派出人車趕抵，立即佈設水線灌救，火勢於凌晨3時30分控制，所幸無人傷亡，這場大火造成約450坪的回收工廠，全部付之一炬。

舊衣回收廠火勢一發不可收拾。（圖／民眾提供）

據了解，該鐵皮屋平時用來回收衣物，下班後工廠內並沒有人員居住，起火時鄰近工廠旁的住戶在睡夢中驚醒，擔心波及到自宅，急忙通報警消救援，由於鐵皮屋內放置可燃衣物，導致火勢越演越烈，工廠很快就被大火吞噬，許多土城及板橋地區民眾燒焦味，嚇得立即打119報警。

警消獲報立即派出47輛各式消防車、130名警義消到場，並拉起水線灌救，途中就發現明顯火煙，趕抵現場發現工廠已全面燃燒，所幸火勢很快被控制住，無人員受困傷亡，燃燒面積約450坪，後續將釐清火災發生原因。